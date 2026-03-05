米国スターバックス・コーポレーションと、サントリー食品インターナショナル（東京都港区）が、「スターバックス」のチルドカップシリーズの新たな定番商品「スターバックス スイートミルクラテ」を発売。

【写真】「カフェラテ」「クラシックティーラテ」もかわいい！ ペアリングして、よりおいしくなるメニューも！

同商品は、ミルクのまろやかなコクと優しい甘さに、スターバックスが厳選したコーヒーが心地よく香り、ミルク感と甘さをバランスよく楽しめるラテ。ホワイトチョコレート風味のアクセントがふんわりと広がる、クリーミーで満足感のある味わいに仕上がっています。

定番商品の「カフェラテ」「クラシックティーラテ」も同日からリニューアル販売。カフェラテは、深みのあるコーヒーをしっかりと感じられるよう丁寧にブレンドし、香り豊かで奥深い味わいを実現。クラシックティーラテは、トラディショナルなロイヤルミルクティーとは一線を画す、ふわりと広がる“華やかな香り立ち”が特長になっています

パッケージもリニューアルされ、一杯一杯、丁寧にいれたようなぬくもりと、ほっとする時間を感じる、手書き風の英語名を配した新たなデザインになっています。

価格はいずれも248円（税込み）です。