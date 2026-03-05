アイドルホースの初子出産にネットが沸いている。

小さな体でひたむきに頑張る姿に、アイドル的な人気を誇ったメロディーレーン（１０歳）が、初子となる牝馬を出産したことを、岡田スタッド（北海道新ひだか町）が５日の公式ＹｏｕＴｕｂｅで発表した。

生まれた子の父はベンバトルで、同ＹｏｕＴｕｂｅでは「メロディーレーンの初仔が生まれました」というタイトルで、「無事出産と相成りました。栗毛の女の子です」の説明とともに、メロディーレーン親子が馬房のなかで寄り添うシーンが公開されている。動画では、生まれたばかりの子が、寝わらの上で寝転がったり、立ち上がったあとメロディーレーンの周りを歩くなどしている。

メロディーレーンは２０１８年１０月に３３６キロでデビュー。馬体重３３８キロで出走した１９年９月２９日の阪神６Ｒ・３歳上１勝クラス（芝２６００メートル）をＪＲＡレコードで勝ち、ＪＲＡ最少体重勝利記録も更新。続く菊花賞で５着、翌年の阪神大賞典でも５着に入るなど長距離戦で活躍した。小さな体で頑張る姿にファンも多く、２１年は有馬記念に出走（１５着）。天皇賞・春には２０年から４年連続で参戦した。８歳となった２４年５月のメトロポリタンＳ（７着）がラストランとなった。通算成績は３６戦４勝。

メロディーレーンの初子誕生には、ＳＮＳ上で「うれしすぎて朝から泣いてる」「メロディーレーンちゃん 無事出産おめでとう…！！！！母子共に健康で良かった…！！！！今日は宴だ」「良かった！無事に産まれた！流石は一粒万倍日だよ」「うわーんがんばったぁ！」「メロディーレーンちゃん無事出産！めでたい！めっちゃめでたい…！！」「メロディーレーンの子どもめっちゃ可愛いやーん」「母子共に問題なさそうで一安心だな 母親由来のスタミナ受け継いで活躍して欲しいですね あと大きくなって欲しいね」「メロたん生まれた…？？」「小さい身体で出産おつかれさまだよ かわよい子！！強く逞しくスクスク育て！！」などのコメントが寄せられている。