文化放送の砂山圭太郎アナウンサーが５日、アシスタントを務める同局「大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜・午前１１時半）を遅刻した。

オープニングでパーソナリティーでタレントの大竹まことと木曜パートナーでジャーナリストの青木理氏が登場。さらに同局の鈴木純子アナが出演した。

砂山アナが不在のスタートに大竹が「本来ならそこには圭太郎ですって。どうしてこうなったの？」と問いかけると、鈴木アナが「言っていいんですか？」と切り出し「寝坊されたらしくて」と理由を公表した。

鈴木アナはスタッフが砂山アナへ電話をかけ続けたことを明かし「寝坊で良かったです。他の事情じゃなくて。無事でよかった」と安心した。大竹も「いろんな人が電話かけまくって。まだ出ない、まだ出ないって」と明かし「ここまでてわかっていることを言えばやっとつながって。『やらかしました』って。今こっちに向かっているっていう情報は入っているから安心してしゃべっているんだけど」とリスナーに報告した。

鈴木アナは、砂山アナへ「今、聴いていたら気をつけていらしてくださいね」と呼びかけたが、大竹は「甘やかしてはダメ」と断じて笑わせた。砂山アナはミラノ・コルティナ五輪を現地で取材していたため、帰国後の時差ボケ、疲労を鈴木アナは心配し「砂山さんはミラノでお一人で２２日間がんばってきたんです」と訴えたが、大竹は五輪取材を「大喜びだよ。それを大変なことだって言っているからダメなんだよ」と返した。

さらに青木氏が「文化放送は厳重注意とか処分しない？」と問いかけると、大竹は「青木さんそこまで言うことはない」とたしなめ「やらかしたな。楽しいなって思っているだけ」と笑わせた。

砂山アナは、番組スタートから２０分後の１１時５０分過ぎにスタジオに「おはようございます！」と到着。続けて「青木さんの曜日はやりたくなかったなぁ。ずっと言われそう。一生言われそう」とぼやくと「ご心配おかけして大変申し訳ございません」と謝罪し、遅刻した理由を「目覚ましをかけなくても朝５時には、だいたい起きるんですけど、全然起きてなかったですね」と説明し「ご心配おかけして申し訳ございません」とリスナー、出演者、スタッフへ繰り返し謝罪していた。