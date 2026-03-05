INI 2nd写真集、BOOK1位【オリコンランキング】
11人組グローバルボーイズグループ・INIのセカンド写真集『INI Viva la vita』が、3月5日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、2023年9月11日付『INI ファースト写真集 『Chrono』』以来、2年6ヶ月ぶり自身通算2作目の1位を獲得。ジャンル別「写真集」でも1位となった。ファースト写真集の週間売上3.9万部を上回り、自己最高週間売上6.6万部を記録した。
【写真】楽しそう！リビングに集合したINI
本作は、今年デビュー5周年を迎えるINIのセカンド写真集。「11人のイタリア旅行」をテーマに、4ルックの衣装を着こなす姿をオールイタリアロケで収録した。192ページに及ぶ大ボリュームで構成され、メンバーと一緒に旅をしている気持ちになれる1冊となっている。
続く2位には、Mrs. GREEN APPLE初の単行本『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK -OUR STORY-』が、週間売上2.7万部でランクイン。
本作は、デビュー10周年のアニバーサリーイヤーを振り返るバンド本『Mrs. GREEN APPLE YEAR BOOK 2025』に加え、メンバー3人がこれまでの半生を語り下ろしたソロ本『大森元貴』『若井滉斗』『藤澤涼架』の計4冊で構成。総ページ数は400ページ、文字数は16万字を超え、4冊をスリーブケースに収めた仕様となっている。
3位には、お笑いコンビ・オードリーの若林正恭による初小説『青天』（アオテン）が、週間売上1.9万部でランクイン。ジャンル別「文芸書」では2週連続1位獲得となった。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月9日付：集計期間：2026年2月23日〜3月1日＞
本作は、今年デビュー5周年を迎えるINIのセカンド写真集。「11人のイタリア旅行」をテーマに、4ルックの衣装を着こなす姿をオールイタリアロケで収録した。192ページに及ぶ大ボリュームで構成され、メンバーと一緒に旅をしている気持ちになれる1冊となっている。
続く2位には、Mrs. GREEN APPLE初の単行本『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK -OUR STORY-』が、週間売上2.7万部でランクイン。
本作は、デビュー10周年のアニバーサリーイヤーを振り返るバンド本『Mrs. GREEN APPLE YEAR BOOK 2025』に加え、メンバー3人がこれまでの半生を語り下ろしたソロ本『大森元貴』『若井滉斗』『藤澤涼架』の計4冊で構成。総ページ数は400ページ、文字数は16万字を超え、4冊をスリーブケースに収めた仕様となっている。
3位には、お笑いコンビ・オードリーの若林正恭による初小説『青天』（アオテン）が、週間売上1.9万部でランクイン。ジャンル別「文芸書」では2週連続1位獲得となった。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月9日付：集計期間：2026年2月23日〜3月1日＞