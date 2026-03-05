BTS、“7人そろった”最新映像に反響「これ現実だよね」「涙が止まらない…」「待ち切れない」 カムバックステージのトレーラー公開
7人組グループ・BTSは5日午前9時、公式SNSを通じて『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』のトレーラー映像とポスターを公開した。
【動画】「7人そろった…！」BTSの最新映像に反響
映像は、かつてのコンサート会場に響き渡る、ARMY（BTSファンの呼称）の熱い歓声から始まる。「Mikrokosmos」に乗せ、その歓声を聞いたメンバーたちは「みんなに会いたかった」と、ファンに向けた切実な思いを伝えている。メンバーは映像内で「メンバーそれぞれの進化を感じた」「僕たち7人ならこれからも共に歩んでいける」と語り、新たな旅路に向けた強い意志と期待を表した。
景福宮のシーンも登場し、各メンバーが最新の姿を公開しているトレーラー映像。公開されるとファンからは「7人そろった…これ現実だよね」「涙が止まらない…本当にカムバックするんだ」「ドキドキしてきた」「めっちゃかっこいい（涙）」「トレーラーだけなのに、もう待ち切れない」「7人で本当に帰ってくるんだね」と反響が集まっている。
BTSは20日に5thアルバム『ARIRANG』をリリースし、翌21日午後8時よりソウル・光化門広場一帯にてカムバックライブを開催する。2012年ロンドン五輪開会式や米スーパーボウルのハーフタイムショーなどを手がけた演出家、Hamish Hamiltonがメガホンを取り、グローバルイベントにふさわしいステージを披露する予定。なお、Netflixを通じて世界中でリアルタイムに視聴することができる。
同アルバムのタイトル曲「SWIM」は、人生の波の中で立ち止まることなく泳ぎ進む姿勢を歌っている。押し寄せる潮流を自分たちのペースで淡々と乗り越えていく意志を「人生への愛」として描き出している。作詞の全般をRMが手がけ、メッセージにはより一層説得力が加わっている。
