渋谷凪咲、心斎橋で大胆ドレス姿 美しい肩甲骨があらわに…「カメラを押す手が止まりません」状態
元NMB48で俳優・タレントの渋谷凪咲（29）が5日、大阪・大丸心斎橋店でSABON『White Tea Celebration』POP UP SHOP開催を記念した記者発表会に出席。大胆＆ゴージャスなドレス姿で魅了した。
【全身ショット】大胆な背中見せ！グリーンのドレス姿を披露した渋谷凪咲
ナチュラルコスメブランドSABON（サボン）は、春を祝う限定コレクション『White Tea Celebration』を発売し、同日より5月5日までの2ヶ月間、大丸心斎橋店でPOP UP SHOPをオープンする。
渋谷は、限定コレクションの世界をイメージした淡いグリーンのドレスに身をまとい、地元・大阪に降臨。胸元などデコルテが開いたデザインで、背中もあらわ。美しい肩甲骨が際立った。
登場するとカメラのシャッター音がやまず、司会者は「カメラを押す手が止まりません」とアナウンス。渋谷は「すっごい写真を撮っていただいて」と満面の笑みで、わずか数分で「もう400枚ぐらい撮っていただいている気がします」とうれしそうだった。
会見では、渋谷がホワイトティー・セレブレーションのボディスクラブを体験し、ティータイムのような安らぎの香りに包まれた。バラエティーさながらの「ききSABON」クイズにも挑戦した。
