『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が2月27日に放送され、大好きな彼氏に“最上級のオナラ”を嗅がせて愛を確かめようとする女性の様子が描かれた。

【映像】彼氏がお尻に顔をくっつけて彼女のオナラを嗅ぐ様子

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「最上級のおならを彼⽒に嗅がせたい」は、愛知県の⼥性（23）から寄せられた次のような依頼だ。

『私には付き合って４年⽬の彼⽒がいる。出会いはマッチングアプリで、対⾯したその⽇に彼が私に⼀⽬惚れ。猛アタックしてくれた。付き合いたての頃は、彼の前でオナラをするのが恥ずかしく我慢をしていたのだが、付き合って半年⽬のある⽇、突然「ブリッ」と⼤きな⾳でオナラをしてしまった。「やってしまった。嫌われた」…そう覚悟して恐る恐る彼の顔を⾒てみると、満⾯の笑みで「もう１回オナラして！嗅ぎたい！みゆちゃんのオナラを全⾝で浴びたい︕」と⾔ってきた。初めは驚きと抵抗があったのだが、2発⽬が出そうだったので彼の顔に向かってオナラをしてみた。すると、彼はすごく嬉しそうに「臭いね︕」と⼤喜び。そこから私は、彼にオナラを嗅いでもらうことに愛を感じるようになった。だが最近、彼の様⼦がおかしい。私が「オナラ出るよ」と伝えると「オナラを嗅ぐのは普通じゃない。オナラなんて嗅ぎたくない！」と拒否。今のところ、私のオナラを嗅いでくれたのは去年の秋が最後になる。もう私のことを嫌いになってしまったのか…とても不安だ。そこで彼の愛を確かめるために、「臭い」を超えた「痛い」ぐらいの“最上級のオナラを届けたい！受け⽌めてもらえず、「フラれる」ことも覚悟の上。私の⼈⽣を左右する依頼に⼒を貸して欲しい』

この依頼を受け、桂⼆葉探偵が調査を開始した。実は高校時代に弟にオナラの匂いを嗅がせていたという桂探偵は、依頼者の気持ちに深く共感。まずは医療担当の先生を呼び、強烈なオナラを生み出すための指南を受けた。先生によると、臭いオナラを作るには「タンパク質」が必須とのこと。依頼者は用意された大量のニンニク、唐揚げ、プロテインなどを摂取し、オナラの強度を増していく。やがて事前のテストで「痛い」レベルの最上級のオナラが完成した。

いよいよ本番。依頼者は彼氏を思い出の場所である動植物園「のんほいパーク」に呼び出し、2人きりで観覧車に乗り込んだ。逃げ場のない密室で、依頼者は意を決して「オナラを嗅いでもらうことが、私にとって最大の愛情表現だった。断られて嫌われたのかと思った」と本音を打ち明ける。しかし、彼氏がオナラを拒否していた理由は、単純に「臭くなるから」というものだった。

誤解が解け、彼の深い愛情を感じた依頼者は、ついに至近距離で彼の顔面に渾身のオナラをお見舞いする。彼氏は顔をしかめたが、その後、衝撃の展開が待っていた。彼氏は「初めて会った時から、これからもずっと大好きって思いは変わらない。結婚してください」と、まさかのプロポーズをした。依頼者は涙を流してこれを快諾し、前代未聞の「オナラプロポーズ」はハッピーエンドで幕を閉じた。

スタジオでVTRを見届けた特命局長の竹中直人は、「あんなプロポーズ見たことないよ！」とコメントした。