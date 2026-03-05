タレントの狩野英孝（44）が5日、都内でポケモン初のスローライフ・サンドボックスゲーム「Nintendo Switch2『ぽこ あ ポケモン』」発売記念イベントに登壇し、新生活に向けたアドバイスを送った。

まもなく、就職や入学といった新生活シーズンが到来する。SixTONES松村北斗（30）や指原莉乃（33）ら他登壇者が、メンタル面の維持にフォーカスを当てたアドバイスを送る中、狩野は「マジなほうやっちゃって…」と気まずそうな表情。フリップには「上京に持って行くものはほぼいらない」としたためる天然ぶりを発揮。「履き違えてました…。1R、1Kの狭いところに物なんていらない。今なら100円とかで買えるところがあるのでそこでそろえれば良い。後悔したのは卒業アルバム。家具もそろえなくて良い！」と断言。あまりの力説ぶりに指原からは「なんか盗られました？」とツッコまれていた。

あえて、メンタル面でアドバイスするなら？と問われると「『ぽこポケ』もそうなんですけど、何度もやり直せると思った方が良い。選択肢が多いですから1個にしぼらなくても良い」と上京経験者として激励した。