インテグラとパスポートを導入

ホンダは2026年3月5日、アメリカ生産車の2車種を日本市場に導入することを正式に発表しました。

【超カッコいいじゃんーーーーー!!!】これが日本導入される「アメリカからの2車種」です（写真で見る）

導入されるのは「アキュラ」ブランドで展開する「インテグラ」と、ホンダブランドの「パスポート」です。特にインテグラは2007年に日本で販売が終了してから、19年ぶりに国内へカムバックします。

インテグラは今回、6速MTと2.0Lターボエンジンを搭載した高性能グレードの「Type S」を導入。メートル換算の寸法は全長4.725m／全幅1.900m／全高1.407mとなります。4人乗りのハイパフォーマンスモデルです。

パスポートはオフロード走破性能を持ち合わせた大型のSUVで、日本市場にはオフロード性能を向上させた上級グレード「TRAILSPORT ELITE」を導入。メートル換算の寸法は全長4.846m／全幅2.017m／全高1.857mとなります。V型6気筒3.5Lエンジンに10速ATを搭載した四駆の5人乗りモデルです。

今回の導入は、国土交通省が新たに創設した米国製乗用車に関する認定制度を活用。東京オートサロン2026や大阪オートメッセ2026での参考出品に寄せられた市販化の声に応えたといいます。

2モデルは2026年後半より順次発売の予定です。