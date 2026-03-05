強打者集まるアメリカ代表が強化試合で思う存分力を発揮しています。

WBC(ワールドベースボールクラシック)がいよいよ5日開幕。アメリカ代表はア・リーグMVPのアーロン・ジャッジ選手や、昨季MLBで唯一60本塁打の大台に乗ったカル・ローリー選手、大谷翔平選手とMVP争いを演じたカイル・シュワバー選手に、ポール・スキーンズ投手とタリク・スクバル投手のサイ・ヤング賞受賞者など強力な選手で固めます。

日本時間4日にジャイアンツと強化試合を行ったアメリカ代表は、初回のジャッジ選手の2点タイムリーを皮切りに、アレックス・ブレグマン選手とロマン・アンソニー選手のホームラン。そして7回のPCAことピート・クロウ＝アームストロング選手のライトへのタイムリーヒット、9回ローリー選手のダメ押しタイムリーと得点を重ねます。投げては先発のスキーンズ投手が3回被安打1、4奪三振、1失点で15-1と快勝しました。

翌日本時間5日のロッキーズ戦では初回にジャッジ選手が代表初ホームランを記録。2アウトから甘く入ったカットボールを振り抜きレフトスタンドへ着弾させ球場を大いに沸かせました。さらに2日連続ホームランのブレグマン選手、ウィル・スミス選手、ポール・ゴールドシュミット選手、バイロン・バクストン選手と計5本の特大弾で14-4とこの日も打線が爆発し2日連続2桁得点を記録しました。

勢いをつけたアメリカは日本時間7日にブラジルと初戦を迎えます。