吉高由里子、ダイアン津田を分析「人より大きい声で同じことを言ってるだけ」 核心つかれて元気に声を出す
俳優の吉高由里子、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏、ピン芸人の宮川大輔が5日、都内で行われた『Olive 春のアップデート＆新CM発表会』に登壇した。
【全身ショット】かわいすぎる…ふんわりワンピにジャケットを着用して登場した吉高由里子
PayPayとの連携などが発表された。便利になったサービスについて、吉高と津田は感想を言っていた。しかし、津田の発言は吉高と、ほぼ同じに。吉高は「人より大きい声で同じことを言ってるだけ」と分析すると、津田は「それが僕のテクニックなんですよ。それで27年やってきたんです！」と大きな声を出していた。
新CMの感想を述べる時も津田は吉高と、ほぼ同じことを言い、宮川から「普通は後に言う方は変えるのよ。ずっと一緒やん」とツッコミ。津田は「ベースは一緒で、ちょっとアレンジを入れている。テクニックですやん！」と反論にならない反論をしていた。
『Olive』はモバイル総合金融サービス。PayPayとの連携などが発表された。5日から吉高、津田が出演する新CMがオンエア開始となった。
