北海道

　５日午前１０時４０分頃、北海道上富良野町の上富良野岳で「雪崩に巻き込まれた人がいる」と１１０番があった。

　道警によると、登山グループの１人が巻き込まれたとみられ、道警や消防が救助に向かっている。