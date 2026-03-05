ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 北海道・上富良野岳で「雪崩に巻き込まれた人がいる」と１１０番、警… 北海道・上富良野岳で「雪崩に巻き込まれた人がいる」と１１０番、警察や消防が救助に向かう 北海道・上富良野岳で「雪崩に巻き込まれた人がいる」と１１０番、警察や消防が救助に向かう 2026年3月5日 12時52分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ５日午前１０時４０分頃、北海道上富良野町の上富良野岳で「雪崩に巻き込まれた人がいる」と１１０番があった。 道警によると、登山グループの１人が巻き込まれたとみられ、道警や消防が救助に向かっている。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト １９９９年の名古屋女性殺害事件、安福久美子容疑者を殺人罪で起訴…名古屋地検 大阪経済大の職員、後援会口座などから４２００万円着服し懲戒免職…「競艇などのギャンブルに使った」 大阪市職員が差別発言「被差別部落や」「通るのが嫌やった」…公用車で同僚職員らと移動中 関連情報（BiZ PAGE＋） 徳島, ネジ, 長野, 配線, 床暖房, 在宅医療, 神事, 京王線, 法要, リハビリ