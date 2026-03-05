３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」の若井滉斗（ひろと）が５日、東京・渋谷のＮＨＫで同局の２０２６年度語学番組出演者取材会に出席した。

若井はＮＨＫ Ｅテレの番組「ハングルッ！ナビ」（木曜・後１１時）で新たに生徒役を務める。「もともと約５年ぐらいハングルを学んでいたんですけど、勉強していくうちに魅力に気づく部分があった」と、出演のオファーを喜んだ。

習熟度は「日常会話を少しできる程度」と謙遜したが、昨年２月に韓国でバンドのワンマンライブを行った思い出に触れた。「ＭＣでファンの方とコミュニケーションを取った。目標としては１人で韓国に行ってみたい。買い物したり、バスや電車に乗ってみたり、いろんな方とハングルを通してコミュニケーションを取ってみたい。まだ１人で行ったことがないので」と夢見た。

ＮＨＫ Ｅテレの新番組「小学生の基礎英語 ｏｎ ＴＶ」（木曜・前９時５０分）でＭＣを務めるサンシャイン池崎がギャグを連発する様子に触れ、「僕にも何か教えていただきたい」とまさかの“弟子入り”。池崎のお手本通りに「パキッ、パカパカ、ピーナッツ！」とギャグを完コピして驚かせていた。