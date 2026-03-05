お笑い芸人のサンシャイン池崎（44）、女優の剛力彩芽（33）、ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」のギター・若井滉斗（29）が5日、東京・渋谷のNHKで、同局2026年度の語学番組出演者取材会に出席した。

池崎は「小学生の基礎英語 on TV」（4月9日スタート、木曜前9・50）、剛力は「中国語！ナビ」（水曜後11・00）、若井は「ハングルッ！ナビ」（木曜後11・00）に出演する。

NHKラジオ第2「基礎英語0」、「小学生の基礎英語」に計8年出演していた池崎は「こんな続くんだとびっくりしたんですけど、今度はテレビ版もレギュラー放送になるということで、めちゃくちゃうれしくて」と喜びを表現。「僕のバイタリティやあふれるパフォーマンスがより伝わりますし、英語をそんなしゃべれるわけではない僕が、子供たちと一緒にロケして楽しい部分がより伝わるかな」と期待に胸を膨らませ「もっとペラペラになったら、海外で、あふれでるユーモアでお笑いをぶちこみたい」と宣言した。

中国語初心者の剛力は「この年になると、勉強って相当な覚悟がないと続かないので、今回勉強ができるといううれしさがあった」と意欲的。仕事で台湾に行くことがあるそうで「大好きだからこそ、皆様の言語でお話しするのは一つの夢。ここは覚悟を決めてしっかり勉強していきたい」と決意を語った。

若井は「約5年くらいハングルを学んでたんですけど、勉強していく内に気付く魅力もたくさんあったので、『ハングルッ！ナビ』を通して、たくさんの方々にハングルの魅力を伝えていきたい」と意気込み。すでに日常会話程度は話せるそうで「目標は一人で韓国に行くこと」と希望を語った。

なお、俳優の鈴木福の弟で子役の鈴木楽がNHK FM「基礎英語 レベル1」（30日スタート、月〜金曜前6・15）に出演することが決定。兄の福はNHKラジオ第2「中高生の基礎英語 in English」に出演していたため、兄弟そろって「基礎英語」の生徒となった。楽は「小学生のころに、海外の転校生と英語でコミュニケーションをとって友達になれたとき、とてもうれしかったんです。『基礎英語 レベル1』で楽しく英語を勉強して、いろんな国の人といろんな話ができるようになりたいです」とコメントした。