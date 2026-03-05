【北京＝照沼亮介、東慶一郎】中国の全国人民代表大会（全人代＝国会）が５日、北京の人民大会堂で開幕した。

李強（リーチャン）首相は施政方針演説にあたる政府活動報告で、２０２６年の国内総生産（ＧＤＰ）の成長率目標を「４・５％〜５・０％」と表明し、前年の「５％前後」から小幅に引き下げた。２６年の国防（軍事）予算案は前年比７％増で、ＧＤＰ成長率目標を上回る高い伸び率を維持した。

成長率目標の引き下げは２３年以来、３年ぶり。１９９０年代以降で最低の水準となる。李氏は理由について「構造調整やリスク防止、改革促進のために余裕を残し、今後のよりよい発展のために基礎をうち固める」と説明した。「消費押し上げを踏み込んで実施する」と強調し、内需主導の成長を目指す方針を示した。

中国では、不動産価格の下落などで消費不振が続く。習近平（シージンピン）政権は経済減速を容認することで、成長の速度より経済の質や効率を優先し、市場や社会の安定を図る考えとみられる。

ただ、達成は容易ではない。２５年の成長実績は目標を達成する５・０％だったが、前年比では横ばいだった。政府による自動車などの買い替え促進策が一定の効果を発揮したが、需要は一巡したとみられる。世界銀行は２６年の成長率を４・４％と予測している。

李氏は、２６年の財政赤字目標はＧＤＰ比で「４％前後」と表明し、景気の下支えのために水準を緩和した前年と同程度とした。２４年から発行を始めた超長期特別国債も、前年と同規模の１兆３０００億元（約３０兆円）とした。

特別国債を充てる大手国有銀行への資本注入は今年も行うとしたが、発行額は前年から２０００億元減の３０００億元に引き下げた。地方財政や不動産市況の悪化を受ける金融システムの安定化を目指しつつ、財政規律の維持も意識した。

今回の全人代では２６〜３０年の経済・社会政策の指針となる「第１５次５か年計画」も審議する。活動報告では３５年までに１人当たりＧＤＰを２０年比で倍増させる目標も示した。

２６年の政府予算案も公表され、国防費は前年比７％増の約１兆９０９５億元（約４３兆５０００億円）が計上された。昨年（７・２％増）に近い伸び率で、日本の２６年度防衛予算案（９兆３５３億円）の約４・８倍に上る。

活動報告では、２７年の軍創設１００年に向け、「先進的な戦闘力の整備を加速する」と強調した。米軍に対抗できる人工知能（ＡＩ）やサイバー、宇宙などハイテク分野の兵器開発を進める。

台湾問題について、李氏は「『台湾独立』勢力に断固として打撃を与え、外部勢力の干渉に反対し、祖国統一の大業を推進しなければならない」と述べ、台湾の頼清徳（ライチンドォー）政権への敵対姿勢を鮮明にした。