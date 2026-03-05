朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」（３月・名古屋）の第１９回大会に向けたオーディションの様子が２日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開され、地下格闘技集団「三河幕府」の“ミスター・フルボッコ”ヒロ三河と、“キング・オブ・アウトサイダー”啓之輔の対戦が決定した。

ヒロ三河が登場。ＢＤ１７でシモミシュランとの対戦が決まっていたが、自身の骨折で試合が流れており「俺とシモミシュランの試合決まってたのに、自分の拳の怪我で世間の皆さまや運営の皆さま、そしてシモミシュランにすいませんでした」と謝罪。「ケジメをつけにきた。シモミシュランも今怪我してるみたいだし、どうしようかなと思って。やっぱり俺、アウトサイダーを潰してぇんだよな」と語り、「アウトサイダーって言ったらよ。ミスター・アウトサイダー、なぁ啓ちゃん。ブレイキングダウンの顔でもあるあんたとやりてぇよ。どうだい？男は義理と人情」と啓之輔に対戦を呼びかけた。ひな壇から立ち上がり歩み寄った啓之輔は「ヒロくんならやる価値あるよ。負けてないもんね」と、ニヤリと笑い受諾。啓之輔が「どうですか？未来さん」と朝倉に問いかけると、「これは面白いじゃん。地下格のキングとアウトサイダーのキングで。交わったことないですもんね」とうなずき、ヒロに敗れている元アウトサイダーの萩原裕介も「めちゃくちゃ面白いね」。朝倉が「試合決定でお願いします」と告げた。

コメント欄などでも「激アツすぎる」、「まじで華あるな」と反響の声が上がっていた。