イスラエル軍による攻撃で破壊されたイラン首都テヘランの警察施設/Majid Saeedi/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）イランの情報機関が米国に対し、戦争終結に向けた協議を行う用意があると示唆していたことが分かった。間接的に送られた当該のメッセージの内容に詳しい関係者が明らかにした。しかし米国の当局者は、現在交渉は行われておらず、戦争が近い将来「出口」を迎える公算は小さいと述べている。

関係者によると、メッセージは第三国を通じて米中央情報局（CIA）に伝えられたという。しかし今のところ、この経路で戦争終結に向けた真剣な協議が行われた様子はない。

それどころか米当局者は、今回のイスラエルとの共同作戦が新たな段階に入ったと明言。今後一段と強度を増していくとの見解を示している。目的はイランのミサイル計画を弱体化させ、核兵器の所有を阻止することにある。ヘグセス国防長官は4日の記者会見で、米国の作戦について「まだ始まったばかりだ」と強調した。また3日に政権からイラン情勢の説明を受けた議員たちも、外交努力の可能性を含め、明確な終局計画が語られることはなかったと明らかにしている。

一方イランの指導者たちもまた、交渉に臨む意思を公に示していない。イスラエルの攻撃の結果、イランの指導層の規模は縮小している。

とはいえCIAに伝えられたという前出のメッセージからは、たとえ初期段階ではあっても、最終的な戦争終結への道筋自体は存在していることが示唆される。CNNはCIAにコメントを求めている。イラン側からのこのメッセージについては、米紙ニューヨーク・タイムズが最初に報じた。

米当局者は、直接であれ第三者を介してであれ、イランとの協議は核交渉の決裂以降行っていないと主張している。交渉決裂の数日後には今回の軍事衝突が発生した。しかし紛争沈静化の支援を申し出る他の国々からのメッセージは、米国に届いているという。

今のところ、米国とイランの間で実質的なメッセージの交換は行われていない。トランプ大統領が任命したスティーブ・ウィトコフ特使は、イランのアラグチ外相と連絡を取っていない。ウィトコフ氏はトランプ氏が今回の攻撃を命じる前、イランとの3度の交渉を主導。過去にはアラグチ氏とテキストメッセージのやり取りも行っていた。

イランのラバンチ外務次官は4日、ニュース専門チャンネルのMSナウで、米国にメッセージは送っていないと説明。「我々は防御態勢にある。自国を守ること、自衛することに注力している。したがってメッセージは送っておらず、米国及び他のどの国からも一切メッセージは受け取っていない」と述べた。