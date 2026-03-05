SixTONES松村北斗、狩野英孝からの“褒め言葉”に歓喜「一言一句違わず両親に伝えたい」
【モデルプレス＝2026/03/05】タレントの狩野英孝が3月5日、都内にて開催された『ポケットモンスター』シリーズのNintendo Switch 2 ソフト『ぽこ あ ポケモン』発売記念イベントに出席。SixTONESの松村北斗に憧れる部分を明かした。
イベントには2月16日より放映中の新CMに出演する松村、指原莉乃、HANAのMAHINA、狩野が集結。今作の主人公である「メタモン」をインスパイアした「へんしん」をテーマに、ゲスト同士がお互いにへんしんしたいところを話す場面があった。
狩野は松村に「へんしんしたいところ」として「パフォーマンス力」と回答し「もちろん全部ですけどやっぱりこのパフォーマンス力というか『見せる力』。今回のCMでも松村さんがぽんって画面に映るとなんか見ちゃうんですよね。その辺のパワーというのは鍛えるとかじゃなく生まれ持った素質だと思いますので、そこの辺はやっぱり欲しいなと思います」と羨望の眼差し。松村は「一言一句違わず両親に伝えたいです。嬉しいですね」と顔をほころばせた。
一方の松村は狩野の「ドッキリへの反応が何年経ってもいつも面白いところ」を挙げ「初めてテレビで認識した時から今日までどんどん魅力を変えている」と狩野の魅力を語った。松村は何度かバラエティ番組でのドッキリを経験する中で「前すごい大きい声でびっくりして、また同じことやっちゃうとあれかな」など気にしてしまうことがあると踏まえたうえで「狩野さんはどんどん変える時もあるし、同じなんだけど面白いとかもあって、結局そこのみずみずしさを保つって、そこに限らないですけど」と尊敬。この言葉を受け、狩野は「多分常に何かビビってるんでしょうね。今日ももしかしたら俺ドッキリなんじゃないかと思う」と正直な本音を吐露。MCから今日はドッキリは用意していないと明かされると「ないんですね！よかった」と安堵していた。（modelpress編集部）
◆狩野英孝、松村北斗の「パフォーマンス力」絶賛
◆松村北斗、狩野英孝の「ドッキリ対応力」に感銘
