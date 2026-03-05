南明奈、ショーパン衣装で美脚際立つ「まっすぐで綺麗」「雰囲気変わって素敵」の声
【モデルプレス＝2026/03/05】タレントの南明奈が3月3日、自身のInstagramを更新。ショートパンツを合わせたスタイルを公開し、反響が寄せられている。
◆南明奈、ショートパンツ衣装で美脚公開
南は「衣装」とつづり、番組セット内で撮影された写真を公開。首元のフリルが特徴的な白いシャツに黒のノーカラージャケットとショートパンツ、黒のニーハイブーツを合わせたスラリと伸びた脚が際立つコーディネートで、キリリとした表情を見せている。その他、グレーにピンクが混ざったニットのセットアップや、赤いシャツと赤い靴にグレーのロングスカートを合わせるなど様々なコーディネートを披露している。
◆南明奈の投稿に反響
この投稿に「まっすぐで綺麗な脚で羨ましい」「笑顔が素敵」「とても好きなスタイルで真似したい」「衣装で雰囲気変わって素敵」「スタイル抜群」などと話題となっている。（modelpress編集部）
