ゆうちゃみ、春ランジェリー着用「ピーチ・ジョン」新ビジュアル公開
【モデルプレス＝2026/03/05】モデルのゆうちゃみを起用した「ピーチ・ジョン（PEACH JOHN）」新ビジュアルが公開された。
【写真】24歳ギャルモデル、美バスト際立つランジェリー姿
人気ノンワイヤーシリーズ「いつでもジャストブラ」の新デザインをはじめ、春らしいデザインのルームウェアやブランドのトップセラー「ナイスバディブラ」などを着こなしている。
左右差のあるバストや、体調によるサイズ変化にも対応し、ぴたっとフィットする「いつでもジャストブラ」シリーズ。もちっと柔らかなパッドがバストを包み込むようにフィットし、ノンワイヤーで快適な着け心地でながら、高さのあるバストをメイク。新デザインは、フロント全体にフラワープリントのストレッチ生地を使用し、シアーなストレッチレースをたっぷり縦長カップ風にレイヤードし、レース越しにフラワープリントが透ける、華やかでフェミニンなデザインとなっている。
ラメ糸入りの刺しゅうレースでカップを覆った新デザイン「ナイスバディブラブライトフラワー」。曲線的なフラワー柄が映えるデザインで、カップのサイドにはタックを寄せたチュールを重ね、フェミニンなアクセントをプラス。カップ面積を引き締め、華奢に見せる効果も叶える。
フロント下辺には軽やかなチュールフリルをあしらい、ロマンティックな印象に。カップ周りとサイドベルトには繊細なストレッチレースを使用し、サイドベルトの下辺はスカラップで、後ろ姿まで華やかに仕上げた。また、ワンピースやドレスのインナーとしてはもちろん、1枚でフェミニンなルームウェアとしても活躍するスリップも。統一感のあるコーディネートを楽しめる。
透け感のある編み柄と光沢感のあるサテン調素材のコントラストが印象的な、ストレッチラッセルレースを贅沢に使用した「ナイスバディブラ」シリーズ。新色“ミモザ”はホワイトをベースに、イエローの濃淡とグリーンで水彩画調の花柄をプリント。“サクラ“はライトピンクをベースに、中心を濃いピンクの桜の花をプリントした。
ナイスバディブラは、ピーチ・ジョンが提唱するヴィーナスバランス、バストとウエストの厚みの比率1.5：1を実現する人気ブラ。サイズに応じて厚みを変えたカップで最適なボリュームをプラスし、ぷるんと柔らかな形良いバストをメイクする。
カーディガン、キャミソール、ロングパンツのセットアイテムで、ロングシーズン心地よく着られる、コットン混リブ素材のルームウェア3点セット。それぞれ単品使いもできるため、幅広いコーディネートを楽しめる。
身生地には、ストライプ状に小穴をあしらった針抜きのコットン混リブ素材を使用。柔らかな肌ざわりと適度な厚みで、快適な着心地を実現した。透け感が気になりにくく、リラックスタイムをより心地よく過ごせる。年代を問わず愛される優しげな小花柄は、ギフトにもおすすめなアイテムとなっている。カラーは2色展開。ミモザとバラの小花をプリントし、明るくやさしい印象のイエロー。グレーはヘザーグレー地にチューリップの小花をあしらい、甘さを抑えた大人フェミニンな雰囲気に仕上げた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳ギャルモデル、美バスト際立つランジェリー姿
◆ゆうちゃみ「ピーチ・ジョン」ランジェリー多数着用
人気ノンワイヤーシリーズ「いつでもジャストブラ」の新デザインをはじめ、春らしいデザインのルームウェアやブランドのトップセラー「ナイスバディブラ」などを着こなしている。
左右差のあるバストや、体調によるサイズ変化にも対応し、ぴたっとフィットする「いつでもジャストブラ」シリーズ。もちっと柔らかなパッドがバストを包み込むようにフィットし、ノンワイヤーで快適な着け心地でながら、高さのあるバストをメイク。新デザインは、フロント全体にフラワープリントのストレッチ生地を使用し、シアーなストレッチレースをたっぷり縦長カップ風にレイヤードし、レース越しにフラワープリントが透ける、華やかでフェミニンなデザインとなっている。
フロント下辺には軽やかなチュールフリルをあしらい、ロマンティックな印象に。カップ周りとサイドベルトには繊細なストレッチレースを使用し、サイドベルトの下辺はスカラップで、後ろ姿まで華やかに仕上げた。また、ワンピースやドレスのインナーとしてはもちろん、1枚でフェミニンなルームウェアとしても活躍するスリップも。統一感のあるコーディネートを楽しめる。
透け感のある編み柄と光沢感のあるサテン調素材のコントラストが印象的な、ストレッチラッセルレースを贅沢に使用した「ナイスバディブラ」シリーズ。新色“ミモザ”はホワイトをベースに、イエローの濃淡とグリーンで水彩画調の花柄をプリント。“サクラ“はライトピンクをベースに、中心を濃いピンクの桜の花をプリントした。
ナイスバディブラは、ピーチ・ジョンが提唱するヴィーナスバランス、バストとウエストの厚みの比率1.5：1を実現する人気ブラ。サイズに応じて厚みを変えたカップで最適なボリュームをプラスし、ぷるんと柔らかな形良いバストをメイクする。
◆ゆうちゃみ、ルームウェア3点セット
カーディガン、キャミソール、ロングパンツのセットアイテムで、ロングシーズン心地よく着られる、コットン混リブ素材のルームウェア3点セット。それぞれ単品使いもできるため、幅広いコーディネートを楽しめる。
身生地には、ストライプ状に小穴をあしらった針抜きのコットン混リブ素材を使用。柔らかな肌ざわりと適度な厚みで、快適な着心地を実現した。透け感が気になりにくく、リラックスタイムをより心地よく過ごせる。年代を問わず愛される優しげな小花柄は、ギフトにもおすすめなアイテムとなっている。カラーは2色展開。ミモザとバラの小花をプリントし、明るくやさしい印象のイエロー。グレーはヘザーグレー地にチューリップの小花をあしらい、甘さを抑えた大人フェミニンな雰囲気に仕上げた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】