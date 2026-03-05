吉川愛“別人級”ショット公開 白まつ毛・ぱっつん前髪・青カラコン…「一瞬誰かと」「お人形のよう」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/03/05】女優の吉川愛が3月3日、自身のInstagramを更新。雰囲気をガラリと変えたオフショットを披露し、反響が寄せられている。
【写真】26歳女優「一瞬誰かと」白まつ毛・ぱっつん前髪・青カラコン…雰囲気ガラリな姿
吉川は「BLACK」とつづり、写真を投稿。3月26日と4月12日にそれぞれ東京と兵庫で開催予定の「吉川愛ファンミーティング2026」のグッズ用と思われるビジュアルでのオフショットを公開した。ぱっつん前髪にブルーのカラーコンタクト、上下のまつ毛には白マスカラを施し、ダークトーンのリップを塗った、普段の清楚な姿とは印象がガラリと変わったダークな姿を公開している。また別のショットでは、頭にジュエリーライトをつけ、両手を頬に乗せたミステリアスな姿を公開している。
この投稿に「美しすぎる」「このスタイルもめちゃくちゃ似合ってる」「BLACK愛ちゃん最強に格好良くて可愛い」「一瞬誰かと思いました」「まさに別人級」「白マスカラ新鮮」「お人形のよう」などと注目が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆吉川愛、雰囲気ガラリの姿披露
◆吉川愛の投稿に反響
