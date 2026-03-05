ミスド、桜×いちごの「桜もちっとドーナツ」発売　生地改良でさらにふんわり

ダスキンが運営する「ミスタードーナツ」は3月11日、全国の店舗で春の定番商品『桜もちっとドーナツ』全4種を発売する。

いずれも桜風味のもちっとした食感の生地に、いちごの味わいを組み合わせた。販売期間は3月下旬までを予定している。

【4商品の画像はこちら】桜もちっとドーナツ「咲くいちごみるく」「花やぐいちごみるくカスタード」「春かおるいちご風」など

■ラインアップ（すべてテイクアウト税込価格）

〈1〉桜もちっとドーナツ 花やぐいちごみるくカスタード（216円）

〈2〉桜もちっとドーナツ 咲くいちごみるく（216円）

〈3〉桜もちっとドーナツ 春めくいちごホイップだいふく風（216円）

〈4〉桜もちっとドーナツ 春かおるいちご風（205円）

■“桜もち”をイメージした春の定番

『桜もちっとドーナツ』は、“桜もち”をイメージして開発された春限定商品。桜風味でほんのり甘い生地と、もちっとした独特の食感、桜の花をイメージした愛らしい形状が特長となっている。

2026年は「春の桜にいちごが咲いた」をテーマに展開。人気のもちっと食感はそのままに、生地のふんわり感をさらに向上させたという。トッピングには春の人気素材である「いちご」を使用し、見た目にも華やかなラインアップとした。

各商品の詳細は以下の通り。

◆桜もちっとドーナツ 花やぐいちごみるくカスタード

桜風味のもちっとした生地に、いちごピューレ入りのいちごみるくあんとカスタードクリームをサンド。表面の一部をホワイトチョコでコーティングし、いちご顆粒をトッピングした。

【画像】桜もちっとドーナツ「花やぐいちごみるくカスタード」「咲くいちごみるく」「春かおるいちご風」

◆桜もちっとドーナツ 咲くいちごみるく

桜風味の生地をストロベリーチョコでコーティングし、いちご顆粒をトッピング。中央には、いちごピューレ入りのいちごみるくあんを花の形に絞っている。

◆桜もちっとドーナツ 春めくいちごホイップだいふく風

桜風味の生地にいちごホイップを絞り、ストロベリーチョコでコーティング。仕上げにシュガーをまぶし、ホイップクリーム大福をイメージした。ほんのり甘い生地と甘酸っぱいいちごホイップ、ストロベリーチョコの甘さを楽しめる。

◆桜もちっとドーナツ 春かおるいちご風

桜風味のもちっとした生地に、甘酸っぱいいちご風味のグレーズをコーティングした一品。

※「春かおるいちご風」には、いちご（果肉・果汁など）は使用していない。

■専用スリーブで提供

『桜もちっとドーナツ』全4種は、専用スリーブで提供する。スリーブには桜の妖精が描かれ、春の訪れを感じさせるかわいらしいデザインに仕上げている。

専用スリーブには桜の妖精が描かれている