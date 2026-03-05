「一番くじ ゴジラ 最恐怪獣王列伝」が7月下旬より発売。酒井ゆうじ氏による「ゴジラ(2001) SOFVICS 大涌谷出現ver.」などが登場
【一番くじ ゴジラ 最恐怪獣王列伝】 7月下旬 発売予定 価格：1回900円
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ ゴジラ 最恐怪獣王列伝」を7月下旬に発売する。価格は1回900円。
本商品は特撮映画「ゴジラ」シリーズをテーマにしたキャラクターくじ。怪獣造形師・酒井ゆうじ氏が手掛けた「大怪獣総攻撃ゴジラ出現PART2 大涌谷出現」の原型を3Dスキャンして「SOFVICS」シリーズで立体化した「ゴジラ(2001) SOFVICS 大涌谷出現ver.」がラインナップ。
その他にも「B賞 バトラ(幼虫) SOFVICS」、「C賞 ゴジラジュニア フィギュア」、「G賞 モンスターヘッドマグネット」が公開された。
そして、ラストワン賞には「ゴジラ(2001) 夜間戦闘 SOFVICS 熱線放射ver.」がラインナップしている。
一番くじ ゴジラ 最恐怪獣王列伝
A賞 ゴジラ(2001) SOFVICS 大涌谷出現ver.
・サイズ：約23cm
B賞 バトラ(幼虫) SOFVICS
・サイズ：約19cm、高さ 約11cm
C賞 ゴジラジュニア フィギュア
・サイズ：約12cm
G賞 モンスターヘッドマグネット
・サイズ：約4～7cm
ラストワン賞 ゴジラ(2001) 夜間戦闘 SOFVICS 熱線放射ver.
サイズ：約23cm
ラインナップ
TM ＆ (C) TOHO CO., LTD.