５日、北京の人民大会堂で開幕した第１４期全人代第４回会議。（北京＝新華社記者／王曄）

【新華社北京3月5日】中国で5日開幕した第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議に提出された政府活動報告は、2025年の発展について次のように総括した。

この1年間、中国はより新しく、より良い方向へ発展し、旺盛な活力を示した。「新たな質の生産力」（科学技術イノベーションが主導し、質の高い発展を促す生産力）は安定的に発展し、科学技術革新は多くの成果を上げた。人工知能（AI）、バイオ医薬、ロボット、量子科学技術などの研究開発と応用は世界の最先端を進み、チップの自主開発は新たな進歩を遂げ、惑星探査機「天問2号」は「星を追う」旅をスタートさせ、衛星測位システム「北斗」の大規模応用は全面的に拡大し、ヤルンツァンポ川下流で水力発電プロジェクトの建設が始まり、国産初の電磁式カタパルト搭載空母「福建」が正式に就役し、国産の大規模言語モデルが世界のオープンソースエコシステムをリードしている。産業構造の適正化が持続的に進み、ハイテク製造業と設備製造業の付加価値額はそれぞれ9.4％、9.2％増加し、産業用ロボットと集積回路の生産量はそれぞれ28.0％、10.9％増加し、新エネルギー車（NEV）の年間生産量は1600万台を超え、電気自動車（EV）の充電設備は2000万基を突破した。国内総生産（GDP）単位当たりのエネルギー消費量は5.1％減少し、生態環境の質は持続的に改善した。