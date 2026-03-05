元日向坂46で女優の齊藤京子（28）が5日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。木曜レギュラーの代役として最後の出演となった。

齊藤は木曜レギュラー、大相撲元横綱の貴乃花光司さんと元フジテレビアナウンサー・河野景子さんの次女で女優の白河れいが舞台出演のため、2月から代役として出演していた。

MCの「ハライチ」澤部佑は「れいちゃんの代わりという意味では、きょう最後なんですよね」とこの日で代役出演が終わると振り、齊藤は「そうなんですよ。結構悲しいです」と語った。

「レギュラーにしてください」と訴え、澤部も「なんかでもこっちもそのぐらいのねえ」、岩井勇気も「毎週会ってるから」と周囲に溶け込んでいたと回顧した。

齊藤は代役としては「5週」出演したと言い、「寂しいです」とポツリ。岩井は「原田さんが阻止しようとしているらしいですよ」「私が目立たなくなるからって」と元櫻坂46（欅坂46）で、アイドル時代から齊藤と仲が良かった同局・原田葵アナウンサーに疑いの目を向けたが、原田アナは「えっ、そんなことないですよ」と手を振って否定した。

「私はむしろ来てほしいですよ。レギュラーで」とプッシュしていた。