お笑いトリオ「パンサー」向井慧（40）が5日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に出演。自身にとっての「東京のお母さん」だという先輩芸人を明かした。

この日は芥川賞作家でお笑いコンビ「ピース」の又吉直樹がゲスト出演。又吉との関係について、向井は「又吉さんは、僕、今毎週月曜日、NHKのラジオでご一緒させていただいているっていうのもありますし、僕からすると、もう又吉さん本当に東京のお母さんなので。（性別を超えて）もうお母さんです」と笑った。

「付き合いというか、もうお世話になっている歴で言うと、もう僕の芸歴分まるまる」と話すと、又吉も「最初に向井を認識したのは向井がまだ養成所に在学中の時やったから」と明かした。

向井は「本当にそこから声かけていただいて。で、たまたま吉祥寺という街に僕も又吉さんも住んでいて、そこからずっと今に至るんですが、長いですね。一緒に住んでた時期も」としみじみ。

又吉は「仲良くなった最初の5年ぐらいは“又吉さん尊敬してます”みたいな、“これどうしたらいいですか”とか、いろいろと相談されてやっていたんですけど、最近向井に一番よく言われるツッコミが“面白くねえんだよ”って。“何やってんだよ”とか。まあ成長を感じつつうれしさもあるけど」と苦笑した。

かつて向井は又吉、「サルゴリラ」児玉智洋と約3年ほどルームシェアしていたことでも知られる。