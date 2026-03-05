ソフトバンク・松本裕樹、柳町達ら5選手が『anan』表紙飾る “雰囲気ガラリ”なスーツ姿に反響「メロい」「イケメンばかり」「何処ぞのスタエンのグループかと」
プロ野球・福岡ソフトバンクホークスの松本裕樹（29）、大津亮介（27）、野村勇（29）、柳町達（28）、正木智也（26）5選手が、女性グラビア週刊誌『anan』（マガジンハウス）5月1日発売号に登場する。5日、同球団の公式Xでもカバービジュアルが公開された。
【写真】「何処ぞのスタエンのグループかと」“雰囲気ガラリ”なスーツ姿で表紙に登場した松本裕樹、柳町達ら
投稿では、「タカ鳴る鼓動、タカまる魅力 5/1（金）発売『#anan』スペシャルエディション」「ホークスの5選手が、5/1（金）発売の女性グラビア週刊誌『anan』に登場 黒いスーツを身にまとったモードな色気あふれる表紙カットが解禁☆ 誌面では笑顔はじけるカジュアルショットや特別インタビューなど5人の魅力がたっぷり詰まった1冊に！ぜひ発売をお楽しみに」と紹介されている。
また、球団公式SNSおよび公式動画配信サービス「ホークスTV」では、撮影のメイキング映像やオフショット写真などを順次公開予定。
ファンからは「これにもし周東さんに上沢さんとかおったら、死者でる」「正木君の綾野剛感えぐい」「何処ぞのスタエンのグループかと思って見たらソフトバンクホークスだった」「普段とは印象がかなり違いますね」「推しの球団にこんな眩しい鷹選手がいる！ということに改めて震えている」「さすがプロは正木くんの魅せ方分かってる」「松…メロいよ、松…」「やっぱりHAWKSはイケメンばかり」など、多くの反響が寄せられている。
撮影は、本拠地であるみずほPayPayドーム福岡にて敢行。スタイリッシュなスーツ姿でスポーツ選手とは思えないようなクールな表情＆フォーメーションを見せた表紙は、ドームの駐車場にて撮影された。
中面では、クールにキメたソロカットに加え、カジュアルなファッションに身を包み、わちゃわちゃな2ショット＆3ショットも撮影。どの組み合わせかは誌面で明かされる。
また特別綴じ込み付録として、12枚の「anan オリジナルカード」がスペシャルエディション限定でつく。ホークス公式カードコレクション「タカコレ」と連動しており、本誌を購入することでリアルでもデジタルでも手に入る。
ソロインタビューでは、昨シーズンの振り返りや今シーズンの意気込みはもちろん、そうそうたるメンバーがそろう中でレギュラーをつかむための意識、自己分析など、たっぷりと語った。また、2人と3人に分かれたクロストークインタビューでは、“今、熱狂しているもの”や“福岡、九州のアツいところ”など特集に絡めた質問も。選手同士で気の置けないやりとりをしながら語る、素顔が垣間見える内容となっている。
