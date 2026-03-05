侍ジャパン連覇へ頼れる助っ人アイアトンさん　大谷選手の通訳でおなじみ　WBCではデータ分析でチーム支える

5日に開幕する野球のWBC。

連覇を狙う日本を支える“助っ人”に注目しました。

4日に試合会場の東京ドームで公式練習を行った侍ジャパン。

初戦となる6日の台湾戦に先発する山本由伸投手（27）も入念に調整しました。

大谷翔平選手（31）は会見で「まず日本が勝つこと。全力で頑張りたい」と抱負を語りました。

そして、「Live News days」が注目したのはウィル・アイアトンさんです。

普段はロサンゼルス・ドジャースで大谷選手の通訳などを担当するなど、日本でもおなじみです。

今回、侍ジャパンでは主にデータ分析班としてチームを支えます。

山本由伸投手：

とにかく多才な方。あさっての試合（台湾戦）に向かう時も、同じ準備ができるような環境を整えてくださった。

アイアトンさんは元選手で、第3回大会のWBCの予選にフィリピン代表として出場した経験もあります。

2025年9月、ドジャースの練習では、キャッチボールをする大谷選手の近くで、大谷選手の「任せた！」という言葉の後、飛んできたボールをアイアトンさんがナイスキャッチするというシーンもありました。

ドジャースの連覇を支えたアイアトンさん、侍ジャパンの連覇に向けても頼れる“助っ人”として注目されそうです。