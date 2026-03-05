ペット防災の実態は？

アイペット損害保険株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 執行役員社長：安田敦子 以下、当社）は、犬・猫（以下、「ペット」）飼育者の1,000名を対象に、2026 年度版の「ペットのための防災対策に関する調査」を実施しました。その結果は以下となります。

【調査概要】 調査対象：犬・猫の飼育者各500 名（合計1,000 名）。調査期間：2026 年1 月30 日〜2 月2 日 調査方法：インターネットによるアンケートを実施

【結果概要】

◆ペット防災の対策率は約2 割、避難所の受入れ体制について知らない飼育者は約9割と、備えの必要性あり

◆「人とペットの災害対策ガイドライン」、「同行避難の原則」を知らない人は約9割と、浸透の途上

◆同行避難をしない飼育者の理由は「避難所に入れない可能性」で約4割

◆避難生活での心配事は「他人や他のペットとのトラブル」「慣れない場所でのトイレ」が半数超

◆ペット防災に関する情報は自治体から得られるとより身近になると考える人が過半数

◆災害時の迷子対策として活用できるマイクロチップの装着率は全体の約3割

ペットの防災対策を「している」と回答した割合は20％前後

調査の結果、ペットの防災対策を「かなりしている」または「している」との回答は20.2%にとどまりました。

また、最寄りの避難所の受入れ体制を「知らない」飼育者は88.4%にのぼり、約9 割が具体的な情報を把握できていない実態があり、有事の避難に向けた備えの必要性が浮き彫りとなっています。

環境省発行の「人とペットの災害対策ガイドライン」に関する調査では、その存在を知っている飼育者はわずか8.0%と、認知度が低いことが分かりました。

同ガイドラインで「同行避難」が原則とされていることについても、約9 割の飼育者が「知らない」と回答しており、浸透の途上であることが窺えます。

「同行避難をしない」飼育者の理由は…

災害時の同行避難に関する意向調査では、76.9%の飼育者が「同行避難したい」と高い意欲を示していることが明らかになりました。

一方で、同行避難をしない飼育者の最大の理由は「避難所に行ってもペットが入れない可能性があるため」が44.6%で最多となり、受入れ体制への不安が大きな壁となっています。

避難先での心配事は「他人や他のペットとのトラブル」が55.7%で最多となり、次いで「慣れない場所でのトイレ」が51.9%にのぼりました。

その他、ペットの精神状態や健康状態を不安視する声も一定数あり、共同生活下でのストレスや周囲への配慮が課題となっています。

ペット防災に関する情報は…

ペット防災の情報を得られるとより身近になる窓口は「自治体」が最多で、次いで「動物病院の獣医師・看護師」や「テレビ・ラジオ」が上位を占めました。

また、災害経験者は未経験者に比べ、SNS に対しても「身近になる」と回答する割合が高い傾向にありました。

有事の備えを自分事化するためには、信頼性の高い公的機関を軸としつつ、飼育者が日常的に接する多様な経路を組み合わせた情報提供が必要かもしれません。

迷子対策であるマイクロチップ装着率は全体で28.7%の結果となりました。

2022 年6 月、動物愛護管理法の改正により、ブリーダーやペットショップ等では犬や猫へマイクロチップの装着が義務づけられました。既に飼育している方については、努力義務となりますが、マイクロチップはペットとはぐれたときにも有効な手段となり、防災対策としても活用できます。

まとめ

本調査を通じて、ペット防災に関して飼育者の不安の声や情報が入手できていないといった実態が明らかになりました。

東日本大震災からまもなく15 年が経過しようとしています。改めて「備え」の重要性を再認識し、平時から対策をしておくことが大切です。

また、「人とペットの災害対策ガイドライン」も改訂されるなど＜ペット防災＞についての考え方も変化しつつあります。

こうした背景を踏まえて、アイペット損害保険株式会社はペットと共に災害を乗り越えるための各種情報提供などを目的に2023 年に立ち上げた「ペットの防災（https://pet-bousai.ipet-ins.com/）」サイトを3 月中旬頃を目途に全面リニューアル。

同サイトでは、ペットの防災に関する基本的な知識のほか、被災状況別の取るべき行動を疑似体験できるシミュレーションや、備蓄しておきたい物資の量を計算できる機能を掲載。

また、飼い主や事業者の様々な取組事例の紹介についても今後充実させていく予定とのことで、「災害への備えとして重要な健康管理やしつけに関する情報もございますので、ぜひご活用ください」と同レポートを結んでいます。

出典：アイペット損害保険株式会社リリースより