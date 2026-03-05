【娘がいじめをしていました】小学5年生の娘が同級生をいじめているという連絡が。「ありえないでしょ」と思いながらも、娘本人に直接確認することに…（4）

赤木加奈子さんはある日、小学5年生の娘・愛ちゃんが同級生の小春ちゃんをいじめているという連絡を受けます。突然の話に混乱しつつも、赤木さんはひとまず愛ちゃん本人に確認してみることに……。※本稿は、漫画家・しろやぎ秋吾さんの著書『娘がいじめをしていました』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。

愛が小春ちゃんをいじめてるって…

加奈子さんの元に「愛ちゃんが小春をいじめてる」と小春さんの母・千春さんから電話が。

加奈子さんは動揺を隠せません。

今日小春ちゃんと何かあった？

加奈子さんは帰宅後、娘の愛さんに「今日小春ちゃんと何かあった？」と聞いてみました。

でも、愛さんの返事は「別に何もないよ」。

何もないことはないでしょ

「何もないことはないでしょ」。心の中でつぶやく加奈子さん。

「逃げちゃダメだ。問い詰めてでも事実を聞き出さなきゃ」と決意しますが、気持ちは揺れていました。

※本稿は、『娘がいじめをしていました』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。