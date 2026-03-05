「え、これ見えてない？」浜崎あゆみ、大胆肌見せの色っぽ姿に「ここ最近で1番攻めてるね」「ヤバすぎ」反響
歌手の浜崎あゆみさんは3月4日、自身のInstagramを更新。2026年アリーナツアーのキービジュアルを公開しました。
【写真】浜崎あゆみの色っぽい衣装
コメントでは、「完成された美しい身体」「スタイル良すぎ」「細すぎてヤッバ！」「マジでカッコイイ」「ビジュ爆発しててヤバすぎ」「最高にアツい！」「カッコ良すぎて気絶！」「え、これ見えてない？」「なんでこんなに可愛いねん」「ここ最近で1番攻めてるね」と、絶賛の声が続出しました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「カッコ良すぎて気絶！」浜崎さんは「『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-』ツアーキービジュアル公開」とつづり、1枚の写真を載せています。黒いレザーグローブや肌を見せた大胆な衣装に身を包んだ姿です。指を唇に当てたミステリアスなポーズで、圧倒的な存在感を放っています。
躍動感のある姿2月23日にも今回と同じと思われる衣装ショットを2枚公開していた浜崎さん。躍動感のある動きの一瞬をとらえていて、とてもすてきです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
