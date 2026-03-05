国士舘大学大学院客員教授・八幡和郎先生は、「近代日本において、全国のどこで生まれても地元の各都道府県に名門高校があり、良質な高校教育を受けることができることは国力の源泉となってきた」と語っています。当連載では、そんな八幡先生の著書『日本の名門高校 - あの伝統校から注目の新勢力まで -』から一部を抜粋し、全国の名門高校をご紹介していきます。今回取り上げるのは「フェリス女学院高校」です。

フェリス女学院高校 私立／女子校／中高一貫／神奈川県横浜市中区山手町

日本女子教育の草分けで横浜を代表する女子校

日本における女子教育機関の草分け的存在といえるのが、ここで紹介するフェリス女学院高校である。

明治２年（１８６９）にアメリカ改革派教会が婦人伝道師メアリー・Ｅ・キダーを派遣し、翌年に横浜の居留地のヘボン施療所で女子教育を開始した。これが、のちのフェリス女学院高校である。校舎が落成したのは明治８年（１８７５）で、校名はアメリカ改革派教会外国伝道局総主事であったアイザック・フェリスに因む。これが最古の女子高校なのかは制度と歴史についての解釈でさまざまな可能性があるが、そのひとつであることは確かだ。

校舎は、元町や中華街を見下ろす山手町の高台にある。ＪＲ根岸線の石川町駅から８００メートルほどで、外国人墓地などにも近い。戦時中には、校名を横浜山手女学院に変更したが、戦後にフェリス女学院中学校・高等学校となった。１学年４学級１８０名で完全中高一貫制である。

「For Others」という聖書の教えのもと、「キリスト教信仰」「学問の尊重」「まことの自由の追求」を大切にし、「聖書」「音楽」は6年間必修であるほか、毎朝、礼拝がある。また、修養会という宿泊があり、勉強に限らず、「For Others」という教育理念について、生徒たちでディスカッションをしたりする。お嬢様学校的なイメージはあるが、むしろ、欧米的な自立心旺盛な人材を育てているようだ。

卒業生には石倉洋子（経営学者、初代デジタル監）、荻野アンナ（作家）、中満泉（国際連合事務次長）、原由子（サザンオールスターズ）、藤村志保（女優）、安井かずみ（作詞家）、高瀬春奈（女優）、千野境子（産経新聞論説委員）、中島さち子（ジャズピアニスト、数学者）などがいる。

他大学を受ける者も多数いる

フェリス女学院高校からフェリス女学院大学へ推薦入学する者もいるが、他大学を受ける者も多数いる。

２０２５年度入試では、東京大学に８名、京都大学に６名の合格者を送り込んだほか、早稲田大学に59名、慶應義塾大学に36名が合格した。特別な受験体制はとっていないが、丁寧な教育がものをいっているという人もいる。

神奈川県では、このフェリス女学院高校と、横浜雙葉高校（横浜市中区）、横浜共立学園高校（同前）の３校をもって「横浜女子御三家」と呼ばれる。

横浜雙葉高校は、東京の雙葉高校と同じ母体である。横浜共立学園高校はプロテスタント系で、両校とも早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学などへ進学する者も多いが、東京大学など旧帝国大学系や一橋大学などを併せると二桁の合格者を出している。

