「事故映像すぎる」白濱亜嵐、スノボ動画に「ぶつかってんのしぬＷＷＷ」「え、なんか飛んでる」の声！
GENERATIONS、EXILEなどで活躍中の白濱亜嵐さんは3月4日、自身のInstagramを更新。スノーボードをプレイする姿が「事故映像すぎる」と話題になっています。
ファンからは「ぶつかってんのしぬＷＷＷ」「まあまあなスピードでぶつかりに行ってて笑った」「事故映像すぎるでしょwww」や「え、なんか飛んでるしすご」「ジャンプ台も乗れちゃう亜嵐くんすごすぎない？！」「乗りこなしスゴすぎて、、、」といった声が寄せられました。
「すごすぎない？！」白濱さんは「いつの日かの友達と幼馴染と山への記録」とつづり、3枚の写真と3本の動画を投稿。動画では、実際にスノーボードで雪山を滑る様子を撮影しています。ジャンプ台から飛んだり回転したりとかなりの腕前です。しかし、1本目の動画の最後では、友人へ減速せずに突撃するシーンも。衝撃的な瞬間です。
「初滑り」の様子も公開1月8日にも「初滑り」とつづり、スノーボードで滑る様子を投稿した白濱さん。ファンからは「体幹がブレない美しいフォーム」「ゲレンデでもモテて困っちゃいますね」「万能すぎてメロメロ」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
