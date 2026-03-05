世間から「大丈夫？」と思われがちな生涯独身、フリーランス、50代の小林久乃さんが綴る“雑”で“脱力”系のゆるーいエッセイ。「人生、少しでもサボりたい」と常々考える小林さんの体験談の数々は、読んでいるうちに心も気持ちも軽くなるかもしれません。第60回は「あいづちは『はい』なのか『うん』なのか」です。

職場の社員指導を受ける

他人と話している際のあいづちについて考えたことはあるだろうか。私は人生で３度ほどある。さらにあいづちの打ち方について、他人から指摘をされた経験はあるだろうか。私はこれも人生で３度もある。

人生で最初にあいづちについて、指摘されたのは20代前半。地元のタウン情報誌の編集部員になりたてで、男性の先輩から新入社員指導中に事件は起きた。少数精鋭の小さな編集部なので、社員１人につき新人が１人ついて、ひたすら朝から晩まで共に行動をする。これが１人で終わらず、1人が終わったら、次の社員に私の指導がバトンタッチされて、またイチから学び直し。先輩の言及は絶対で、先輩からの指導、指示、指摘はすべて修行、学びであるとひたすらメモを取らされる。さらに車の運転、飲食物の買い出し、昼食を取る店の席取りなどでパシりまくられる。いまでは絶対に許されない、コンプライアンス違反の渦の中にいた。ただ誤解をしてほしくないのが、当時、私は幸せだった。幼少期から憧れていた職業に就ける日が来るとは思ってもいなかった。今、頑張らなくてどうするの気持ちだった。

最初の指導社員は男性。先輩から編集作業と、広告営業について説明を受けながら、聞き逃すまいと必死でメモを取っていた。

「それから、小林」

「はい」

「返事は常に『はい』だ。『うん』ではなくて『はい』にしろ」

「はい……。すみません、私、『うん』連発だったでしょうか」

「それだと広告営業に行ったときに、お客さんに対して失礼になるからな。気をつけろ」

「ありがとうございます」

お礼を言いながらも、狐につままれたような気持ちだった。まだ20年とそこそこしか生きていないので『はい』『うん』の違いについて、思慮分別ができていない。それでも先輩のご意見はごもっともですと、その日から『はい』の返事に徹した。

ただしっくりとはいかない。自分なりに各所でのお試し期間を経て『はい』『うん』のミックスの塩梅がいちばんしっくりきたので、『はい』のみの返事はやめた。『はい』だらけは、軍隊の香りがするうえに、相手との会話が続きにくく、些細な距離感が縮まらない気がしたから。思い返せば先輩は古いタイプの人間で「目上の者に向かって『うん』とは不届き千万！」とでも思っていたのか。とはいえ、20年以上経過しても記憶にあるのだから、先輩の指摘は私の脳細胞に衝撃を与えたのだ。

ラジオ番組で指摘される

続いての事件は40代半ば。以前、この連載でも書いたけれど、自著のプロモーションでのラジオ出演時だった。生放送終了後、緊張のあまりトークが空回りしていた初対面の私へ、ディレクターはこう言った。

「トーク内容は良かったと思います。でも小林さん、きっとあなたはこれからラジオで話す機会が増える予感がするので言わせてください。話す際の返事は『うん』ではなくて『はい』です」



イメージ（写真提供：Photo AC）

この（当時の私からすると）苦言が功を奏したのか、トークに関する猛勉強を開始して、もう３年以上もラジオの仕事と勉強が続いている。私の趣味であり、十八番になりつつあるエンタメについてマイクの前で愉しくしゃべっている。いつかまたディレクターと仕事でめぐり逢ったら、お礼を言いたいし、なんなら菓子折りのひとつでも渡したい。これぞ報恩謝徳というのか。

女帝に突然、促される



イメージ（写真提供：Photo AC）

そしてトイプードルで言うと8歳くらいになった、ほんの最近。たまたま仕事で一緒になった、ひとまわり以上の年上の同業者の女性から『うん』ではなくて『はい』の指摘を受けた。

「あのさ、あいづちは『うん』ではなくて『はい』ね」

「……？」

打ち合わせ中、突然の発言だった。いまの私は『はい』と『うん』をミックスしているのに、『うん』だけが鼻についたのだろうか。なぜこの女性に先輩ぶられて、社会人指導をされなければならないのか。帰り道、打ち合わせの内容が頭からすっ飛んだ。そして失礼ながら「マジか」と笑ってしまった。

おそらく彼女は私の年齢をわかっていないだろうし、今回が初対面だと思っているはず。ただ私は彼女と10年以上前に、とあるパーティーで会っている。共通の知り合いである大手出版社の編集者から紹介されて、名刺を出した。彼女は名刺を一瞥すると「ふん」と、名刺を床に落とした。私は慌てて自分の名刺を拾った。悔しかった。彼女が権威主義であるのは業界でもよく聞かれていた。私はそれが悪いとは思わないし、各々のスタイルでうまくやればいい。でもその態度を初対面の人間にあらわにするとは……まだ小娘ギリギリだった私は、奥歯をグッと噛み締めた。

そして再会した彼女は相変わらずだった。良かったのは30代の歯ぎしりメモリーに決着をつけられたこと。人はそんなに簡単には変わらない。さらに20代に受けた“『うん』ではなくて『はい』指摘”と違うのは、自分は間違っていないと事態をするりと流せたことだ。

結局のところ、返事は『うん』なのか『はい』なのか。

現在の私に出た結論は、どちらも正解。どちらかだけではおかしいし、また『うん』『はい』だけでも物足りない。私の仕事で例えるのなら、インタビューをする際と受ける際、ともに『うん』『はい』だけでは違和感。ラジオなら、時間が進みにくくなる。「そうですね」「なるほど」「分かります」「いいえ」「はい」「うん」など、TPOに合わせた失礼のない“ないまぜ”がベストだと、解釈している。加えておくのなら、私は他人へあいづちについて助言はしない。もしするシーンがあるとしたら、甥っ子や姪っ子の身内だけだろう。自分がされて嫌なことは他人にしないし、面倒なことは言わず、関わらないでとっとと逃げる。

はい、これ授業に出ますのでメモっておいてください。メモはスマホやタブレットではなく、手書きでお願いします。