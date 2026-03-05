健やかでみずみずしい状態を表す言葉から、水中でたくましく育つ植物の仲間まで。一見するとつながりのない4つのジャンルを、同じ「ひらがな2文字」が結びつけます。言葉のネットワークを広げて、正解を推理してみましょう。

日々の忙しさから少し離れて、言葉のパズルで思考をリフレッシュさせてみませんか？

今回は、セルフケアで耳にする表現から生物学の用語まで、多岐にわたる分野から言葉をピックアップしました。4つの単語すべてを完成させる「共通の音」が何か、頭をやわらかくして考えてみてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

□□おい
□□しぬり
ちょ□□い
そ□□い

ヒント：冬など乾燥する時期、肌に必要なものを何と呼ぶ？

正解：うる

正解は「うる」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「うる」を当てはめると、次のようになります。

うるおい（潤い）
うるしぬり（漆塗り）
ちょうるい（鳥類）
そうるい（藻類）

肌や心に必要な「潤い（うるおい）」や、職人技が光る「漆塗り（うるしぬり）」の中に、翼を持つ「鳥類（ちょうるい）」や水中の「藻類（そうるい）」が隠れていました。漢字で見ると「潤」「漆」「類」など、意味も形も異なる文字が並びますが、ひらがなの音で捉えると、同じ2文字が言葉の土台になっているのが分かりますね。

