【ひらがなクイズ】これ、分かる？ 共通する2文字は何？ 肌のみずみずしさや伝統技法がヒント
日々の忙しさから少し離れて、言葉のパズルで思考をリフレッシュさせてみませんか？
今回は、セルフケアで耳にする表現から生物学の用語まで、多岐にわたる分野から言葉をピックアップしました。4つの単語すべてを完成させる「共通の音」が何か、頭をやわらかくして考えてみてください。
□□おい
□□しぬり
ちょ□□い
そ□□い
ヒント：冬など乾燥する時期、肌に必要なものを何と呼ぶ？
▼解説
それぞれの言葉に「うる」を当てはめると、次のようになります。
うるおい（潤い）
うるしぬり（漆塗り）
ちょうるい（鳥類）
そうるい（藻類）
肌や心に必要な「潤い（うるおい）」や、職人技が光る「漆塗り（うるしぬり）」の中に、翼を持つ「鳥類（ちょうるい）」や水中の「藻類（そうるい）」が隠れていました。漢字で見ると「潤」「漆」「類」など、意味も形も異なる文字が並びますが、ひらがなの音で捉えると、同じ2文字が言葉の土台になっているのが分かりますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
