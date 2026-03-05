Appleは、新しいノートブック『MacBook Neo』を発表した。本日3月5日より予約注文を開始、3月11日より販売を開始する。

『MacBook Neo』は、アルミニウム筐体を採用した13インチのノートブックだ。チップにはA18 Proを搭載し、13インチのLiquid Retinaディスプレイ（2,408×1,506ピクセル、500ニト、10億色対応）、最大16時間のバッテリー駆動時間、1080p FaceTime HDカメラ、デュアルマイク、空間オーディオ対応のデュアルサイドファイアリングスピーカーを備える。重量は1.23kg。ファンレス設計のため、駆動中も完全に静音となっている。

選択できるモデルは、ストレージ256GBのモデルと、Magic KeyboardにTouch IDが搭載された512GBモデルの2種類。価格は256GBモデルが99,800円（税込）から、512GBモデルが114,800円（税込）からで、メモリの増設オプションは選択できない。カラーはブラッシュ、インディゴ、シルバー、シトラスの4色展開で、本体カラーに合わせた薄い色合いがMagic Keyboardにも採用されている。

パフォーマンスについてAppleは、流通している最新のIntel Core Ultra 5を搭載した最も販売台数の多いWindowsノートパソコンと比較して、ウェブブラウズなどの日々のタスクが最大50パーセント高速、デバイス上でのAIワークロードが最大3倍高速、写真編集などの作業が最大2倍高速になるとしている。

A18 Proには16コアNeural Engineが内蔵されており、Apple Intelligenceの各種機能に対応する。OSにはmacOS Tahoeを搭載し、作文ツールやライブ翻訳などのApple Intelligence機能がシステム全体に統合されている。

接続性としては、USB-Cポートを2つ、ヘッドフォンジャックを1つ搭載。Wi-Fi 6EおよびBluetooth 6に対応する。Touch IDを搭載したモデルでは、指紋認証によるログインやApple Payの利用が可能となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）