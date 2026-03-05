スパイダーウェブスが、ゲームソフト型カードホルダー『スーパーファミリーカセットケース』の販売を発表した。

【画像あり】付属品を使って『ストリートファイターII』を再現！ 商品画像一覧

『スーパーファミリーカセットケース』は、同社が展開するカードホルダー『ファミリーカセットケース』のサイズを拡大した製品だ。従来品の104mm×58mmから116.5mm×71.5mmへと約112%サイズアップしている。

第1弾として登場するのは『ストリートファイターII』のデザインだ。

端子部分を押すと蓋が開く仕組みとなっており、カードホルダーとしてそのまま使用できるほか、付属のパーテーション4枚を用いることで仕切りを設けることもできる。

『ストリートファイターII』のキャラクターがアクリルスタンドとして付属し、背景用台紙やベース用台紙と組み合わせることでゲームシーンのように飾れる。

商品サイズは縦190mm×横106mm×奥行30mm。価格は4,400円（税込）。予約受付は3月5日12時より、スパイダーウェブス公式サイト、あみあみ、ヴィレッジヴァンガード、家電量販店、ゲーム専門店などで開始される。発売は6月を予定している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）