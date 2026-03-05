Image: Shutterstock

立体が自在にプリントできる！ …と言いつつも、作れるものはある程度シンプルな形状のものや、小さな部品などに限られてきた3Dプリンター。

しかし、これからはもっと複雑で大きなものだって、プリントできるようになるかも。

モーターを3Dプリントしてみた

マサチューセッツ工科大学の研究チームは、4つの押出機を備えた、5種類の素材を組み合わせて約3時間で機能するリニアモーター（直線運動を生み出すモーター）を出力できるプリンターを開発しました。研究成果はジャーナル誌Virtual and Physical Prototypingに発表されています。

チームは、モーターを作るのに必要な複数の素材を一度に処理できるようプリンターを改良。通常であれば長時間かかっていた製造工程が大幅に短縮され、材料費も約0.50ドル（約76円）まで抑えられたと説明しています。

現場で必要な部品をプリントする時代が来るか？

通常、こういった試作品の製作には高い費用がかかり、完成までに数週間から数カ月かかることもあります。今回の成果は、製造業を大きく変えるかもしれません。

今回製作されたリニアモーターは、自動車のエンジンのように回転するタイプではなくまっすぐ動くタイプのモーターで、主に自動化設備などで使われています。もし将来、工場の現場で必要な部品をその場で3Dプリントできるようになれば、海外から部品が届くのを何週間も待つ必要がなくなります。物流の遅れや供給不足に振り回されにくくなるということです。

このモーターは、まだ高度で複雑な機械とまでは言えないものです。それでも、複雑な機械を丸ごと印刷するという未来に向けた、小さくても確かな一歩であることは間違いないでしょう。