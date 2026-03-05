「ポムポムプリンエコバッグ付きクッキー」（税込 825円）

　「ミニストップ」は、3月3日（火）から3月10日（火）18時00分までの間、「サンリオエコバッグ付きスイーツ」のオンライン予約販売を、「ミニストップオンライン」で実施中だ。

【写真】ポムポムプリンとチームプリンがギュッと密着したエコバッグもかわいい！

■クッキーは2種類

　今回登場するのは、ポムポムプリンの30周年限定デザインのエコバッグとクッキー6枚を組み合わせたセット。

　クッキーは2種が用意されており、プレーンにはポムポムプリンの総柄、ココア味はポムポムプリンやチームプリンの仲間たちがハグしているデザインをあしらったエコバッグがそれぞれ付属する。

　ちなみに、エコバッグのサイズは縦約35cm×横約25cm×マチ約19cm。コンビニのお弁当が入る大きさで、ちょっとしたお買い物にちょうどいいアイテムとなっている。

　なお、予約商品の受取りは、5月15日（金）18時00分から5月22日（金）23時59分まで、注文時に指定した店舗で可能だ。