ダイアン津田「暑い中、ありがとうございます」 肌寒い3月のイベントの冒頭で雑すぎるあいさつ
俳優の吉高由里子、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏、ピン芸人の宮川大輔が5日、都内で行われた『Olive 春のアップデート＆新CM発表会』に登壇した。
【写真】吉高由里子も暖かく見守る…固い握手を交わす津田篤宏＆宮川大輔
冒頭、津田は「ダイアン津田です。よろしくお願いします。ゴイゴイスー！こんな暑い中、ありがとうございます」と雑すぎるあいさつ。3月に入ったが今朝の東京は冷え込んでおり、吉高や司会も苦笑い。津田は「天気がよかったから暑いと思いました」と弁明していた。
イベント会場には「Olive」と「PayPay」というセットが。「これほしい。部屋に飾りたい」と津田が適当なトークをすると、宮川は「これ？」とツッコんでいた。
『Olive』はモバイル総合金融サービス。PayPayとの連携などが発表された。5日から吉高、津田が出演する新CMがオンエア開始となった。
