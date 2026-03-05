スノーボード男子ハーフパイプで22年北京五輪王者の平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）が5日、東京都内で取材に応じ、出場すれば5大会連続となる30年のフランス・アルプス冬季五輪を目指す意向を示した。4大会連続出場となった2月のミラノ・コルティナ五輪後、公の場で次回大会への出場意思を示したのは初めて。

イベントの中で司会者からの「次の目標となる大会は」との問いに、「4年後の試合（五輪）に向けて、また闘っていくのは、なんか自分でも想像できている部分の一つかなと思っている。次こそちゃんとピークを持っていけるように、また準備していきたいなと思っている。これから準備を整えていけたらなと思う」と答えたもの。

平野歩は1月中旬のW杯で転倒し、骨盤を含む複数箇所の骨折と右膝打撲と診断された。ミラノ・コルティナ五輪出場は極めて困難とみられたが、驚異の回復力をみせて出場。予選を7位で突破すると、決勝でも代名詞のトリプルコーク1440や4回転半技を含むルーティンを決め、満身創痍（そうい）の状態ながら7位入賞を果たした。

五輪の決勝直後には、4年後の次回五輪について「まだ何も考えていない。自分自身が強くなっていけるような、そういう方向に進化していきたいなと思う」などと抽象的な言葉で展望を語るにとどめていた。先週には五輪後初実戦を終え、ケガも徐々に癒える中で、31歳で迎える5度目の大舞台へ、前向きな気持ちになったようすだった。