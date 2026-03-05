『ひまてん！』×乃木坂46「ぐるぐるカーテン(6期生 ver.)」コラボMV公開決定
『ひまてん！』小野玄暉×「ぐるぐるカーテン(6期生 ver.)」乃木坂46のコラボMVが、7日午後7時から公開されることが決定した。
【写真】かわいすぎる”おすまし顔”を披露した瀬戸口心月
乃木坂46のデビューシングルである本楽曲を2025年に加入した6期生が歌い上げており、かわいらしさの詰まった楽曲となっている。
【JUMP MV】は、週刊少年ジャンプ作品とソニーミュージックグループ所属アーティストのコラボMV企画。今回で47曲目となり、これまで『NARUTO -ナルト-』『銀魂』『BLEACH』『HUNTER×HUNTER』『ハイキュー!!』『僕のヒーローアカデミア』『呪術廻戦』などのコラボMVが公開されている。
■『ひまてん！』作品紹介
家事代行で家計を支える家守殿一のクラスに転校してきたのは、コスメブランド社長兼モデルの女子のカリスマ・美野妃眞理！ 二人が結ぶ秘密の関係とは…!?女子高生社長×家事代行ラブコメ開幕!!
■「乃木坂46」アーティスト紹介
2011年8月にグループ結成。2012年2月にシングル「ぐるぐるカーテン」でメジャーデビュー。同年「おいでシャンプー」では初のオリコンシングルランキング1位を獲得、以降39作連続で1位を獲得。
グループの人気と共に、メンバー個人でも俳優・モデル・バラエティ・広告への起用など多岐に渡る。海外での人気も高く、これまでにフランス・シンガポール・香港・上海・台湾でもイベント出演や公演を実施。
2025年は味の素スタジアムや明治神宮野球場などスタジアム・ドーム規模で展開し、結成14年目を迎えてなお、進化し続けるアイドルグループ。
