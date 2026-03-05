¡Ú µÈ¹âÍ³Î¤»Ò ¡Û¡¡¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤Ë ¡ÖÂç¤¤¤À¼¤ÇÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡× ¤ÈÄËÎõ¥³¥á¥ó¥È¡¡ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬ËÍ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×
ÇÐÍ¥¤ÎµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤µ¤ó¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¡×¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹°¤µ¤ó¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎµÜÀîÂçÊå¤µ¤ó¤¬¡¢Olive ½Õ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡õ¿·CMÈ¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤ª¤è¤Ó»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Áí¹ç¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖOlive¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢PayPay¤ª¤è¤Ó¥Þ¥Í¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤È¤Î¿·¤¿¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹Ï¢·È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖOlive¤Î¿Í¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÈ¹â¤µ¤ó¤ÈÄÅÅÄ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡ÖÄÌÄ¢¤Î¿Í¡×¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·TVCM¤¬3·î5Æü¤è¤êÊü±Ç¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µÈ¹â¤µ¤ó¤ÈÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖOlive¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë½Õ¤é¤·¤¤ÎÐ¿§¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£´°À®¤·¤¿£Ã£Í¤ò¸«¤ÆµÈ¹â¤µ¤ó¤Ïà»£±Æ¼«ÂÎ¤ÏÄÅÅÄ¤µ¤ó¤È¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤¬»ä¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë´ãº¹¤·¤¬½À¤é¤«¤¯¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹á¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤âà»Å¾å¤¬¤ê¤ò´Ñ¤¿¤é¤Û¤È¤ó¤É±Ç²èá¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¤Èà´ÆÆÄ¤Î°Õ¿Þ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Çº£¸å¡ÖOlive¤Î¿Í¡×¤È¡ÖÄÌÄ¢¤Î¿Í¡×¤Çº£¸å²¿¤«¤¢¤ë¤«¤âá¤È´üÂÔ¡£
ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿µÈ¹â¤µ¤ó¤Ïàº£Æü¤Î²ñ¸«¼¡Âè¡£2¿Í¤È¤â²¼¤í¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤á¤È¤ªÃãÌÜ¤Ë¸ì¤ë¤È¡¢ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Êµ¼Ô²ñ¸«¤Î¤¿¤á¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æà¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»Ò¤É¤â3¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹á¤Èº©´ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¸«Ãæ¤âÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿µÈ¹â¤µ¤ó¤ÈÄÅÅÄ¤µ¤ó¡£¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤ÆµÈ¹â¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸²óÅú¤òÂ³¤±¤¿ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤ËµÈ¹â¤µ¤ó¤¬à¿Í¤è¤êÂç¤¤¤À¼¤ÇÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±á¤ÈÄËÎõ¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ïà¤½¤ì¤¬ËÍ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç27Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£á¤ÈÉ¬»à¤Ë¸ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡ÖPayPay¤Î¿Í¡×¤Ç¤¢¤ëµÜÀî¤µ¤ó¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£µÈ¹â¤µ¤ó¤ÏàÀ¼¤¬Âç¤¤¤¿Í¤¬1¿ÍÁý¤¨¤¿á¤È»×¤ï¤ºÀ¼¤òÏ³¤é¤¹¤È¡¢¡Ö£Ã£Í¤Î²ñ¸«¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û