【寒冷前線通過】６日（金）雨

あす６日（金）は、低気圧から延びる「寒冷前線」が九州を通過し、雨が降る見込みです。前線通過後は急速に回復に向かい、九州北部地方では、晴れ間が戻るでしょう。

、晴れる時間の確認はで、各県５か所ずつのを画像を掲載しています。

雨シミュレーション６日（金）

６日（金）の雨は、九州北部地方の方が、雨量が多くなりそうです。予想降水量は、福岡県・長崎県・佐賀県で３０ミリ程度で、長崎県では５０ミリを超える地域も予想されています。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

メッシュ予報 ６日（金）

天気の傾向を予想する「メッシュ予報」では、九州北部では夕方から、九州南部では夜から晴れてきそうです。お帰りの際は「傘の置忘れ」に注意しましょう。

九州地方 各都市の週間予報（３月６日（金）～ １２日（木））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。福岡県の場合、福岡市・北九州市・飯塚市・久留米市・大牟田市です。

７日（土）以降は晴れる日が続きそうです。

