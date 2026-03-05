タレントの辺見えみり（49）が3日、Instagramを更新。“横顔がそっくり”と話題の12歳長女と母・辺見マリの2ショットを公開し、注目を集めている。

【映像】“横顔そっくり”と話題の長女（複数カット）

2006年にお笑い芸人の木村祐一（63）と結婚するも、2008年に離婚。2011年には俳優の松田賢二（54）と再婚し、2013年に長女が誕生したが、2018年に再び離婚していた。

Instagramでは、仲むつまじい親子の様子をたびたび発信。自宅のベランダでおそろいのパーカーを着た姿や、カフェ巡りをした時の様子、さらに「娘さんの横顔、えみりさんにそっくりですね〜」「一気にお姉さんになってる」などの反響が寄せられた、買い物に出かけた際の親子ショットなども披露。

12歳長女と母・辺見マリの2ショットを公開

3日の投稿では、「小学校最後のひな祭り」とつづり、この春から中学生になる長女が「ひな祭り」を楽しむ様子を公開。カメラに向かいピースをする写真や、えみりの母親でタレントの辺見マリ（75）と顔を寄せ合う家族ショットなども披露した。

この投稿には「4月から中学生になられるんですね。おめでとうございます！」「かわいい写真」「ステキなひと時ですね！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）