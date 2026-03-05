デートや飲み会前の“神連絡”に関する投稿が、話題になっている。

【映像】「なにその気遣い見習います」デートや飲み会前の“神連絡”

投稿したのは、ステ。さん（@qwertyaz111）。飲み会などで靴を脱がなければいけない場所に行く時に「靴脱ぐ場所行くよー」と、事前に教えてくれる人への思いを、Xに投稿した。

「これガチで助かる」デートや飲み会前の“神連絡”

投稿を見た人からは、「これガチで助かる」「事前に言ってもらえると、靴や靴下・タイツ等気を付けられます」「なにその気遣い見習います」「『今日ちょっと歩くかも！』『寒いかも！』も助かる」などの声が寄せられ、投稿には10万件超の“いいね”が押される大反響となっている（※数字は3月4日15時のデータ）。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿主を取材。「過去に幹事さんが、『今度の飲み会はお座敷です』と教えてくれたことを思い出し、投稿しました。靴下を適当に選んでしまい、恥ずかしい思いをしたこともあります。オシャレと気遣いの間で、同じように困っている人が自分以外にもたくさんいるんだなと改めて感じました」と話している。（『わたしとニュース』より）