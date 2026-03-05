犯行わずか“1分”で…客がいなくなった瞬間に“プラモドロボー”　「結構怒り」人気商品ばかり2点を品定め　東京・千代田区

東京・千代田区にあるホビーショップで、大胆な窃盗がカメラに捉えられた。他の客がいなくなった隙を狙い、約1万4000円相当の商品を持ち去る瞬間だ。犯行は約1分の短時間だったという。

商品を物色する怪しい男

東京・千代田区で2月20日午後7時前、ホビーショップで撮影されたのは、大胆な“プラモドロボー”の瞬間だ。

男が店に姿を現すと、入店後すぐにレジの前にあった商品を2つ手に取った。そして、そのまま入り口の前で立ち止まり、キョロキョロと見渡す。周囲の様子をうかがっているようだ。

男は商品の箱をじっくり眺めた後、お目当てのものではなかったのか、一度商品を元に戻した。

店内から大胆“プラモドロボー”

その後も男は商品棚を見つめ、品定めをする様子。

しばらくして、1階フロアから他の客がいなくなった瞬間、商品を再び手に取り、そのまま店の外へ持ち去っていった。入店からわずか1分ほどの犯行だった。

店主：

結構怒りですね。ちょっと残念な感じですよね。

盗まれたのは、人気の高いプラモデル2点だ。被害額はあわせて約1万4000円だという。

店主：

数千円、1万円の商品を盗むために、その後の人生がよくないことになるので、ちょっと残念かなと…。

店主は、被害届を提出した。警視庁は窃盗事件として捜査している。

（「イット！」 3月4日放送より）