犯行わずか“1分”で…客がいなくなった瞬間に“プラモドロボー” 「結構怒り」人気商品ばかり2点を品定め 東京・千代田区
東京・千代田区にあるホビーショップで、大胆な窃盗がカメラに捉えられた。他の客がいなくなった隙を狙い、約1万4000円相当の商品を持ち去る瞬間だ。犯行は約1分の短時間だったという。
商品を物色する怪しい男
東京・千代田区で2月20日午後7時前、ホビーショップで撮影されたのは、大胆な“プラモドロボー”の瞬間だ。
男が店に姿を現すと、入店後すぐにレジの前にあった商品を2つ手に取った。そして、そのまま入り口の前で立ち止まり、キョロキョロと見渡す。周囲の様子をうかがっているようだ。
男は商品の箱をじっくり眺めた後、お目当てのものではなかったのか、一度商品を元に戻した。
店内から大胆“プラモドロボー”
その後も男は商品棚を見つめ、品定めをする様子。
しばらくして、1階フロアから他の客がいなくなった瞬間、商品を再び手に取り、そのまま店の外へ持ち去っていった。入店からわずか1分ほどの犯行だった。
店主：
結構怒りですね。ちょっと残念な感じですよね。
盗まれたのは、人気の高いプラモデル2点だ。被害額はあわせて約1万4000円だという。
店主：
数千円、1万円の商品を盗むために、その後の人生がよくないことになるので、ちょっと残念かなと…。
店主は、被害届を提出した。警視庁は窃盗事件として捜査している。
（「イット！」 3月4日放送より）