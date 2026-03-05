【ワシントン＝阿部真司】米国のヘグセス国防長官は４日の記者会見で、米軍がイラン上空の制空権を数日以内に掌握するとの見通しを示した。

イラン内陸部への精密攻撃を強める構えだ。ヘグセス氏は米軍の潜水艦がインド洋で、イラン軍の艦艇を魚雷で撃沈したことも明らかにした。米潜水艦が魚雷で敵艦を撃沈したのは第２次世界大戦時以来だとしている。

ヘグセス氏は米国とイスラエル両軍の作戦により、イラン上空での「完全な支配権」を数日から１週間以内に確立すると述べ、「（作戦は）まだ始まったばかりだ」と強調した。

米軍制服組トップのダン・ケイン統合参謀本部議長は同じ記者会見で、イラン南部で局地的な制空権を確立したと説明した。イランの射程圏外からの攻撃が中心だった当初の戦い方から、イラン国内の上空からの空爆に移行しつつあるとし、制空権の掌握後は、「イラン領土の奥深くまで攻撃を仕掛ける」と語った。

インド洋のスリランカ沖で、米軍の潜水艦が公海上を航行するイラン軍艦艇を魚雷攻撃し、沈没させたことも公表した。米中央軍が４日に公開した動画では、魚雷が命中したとみられるイラン軍の艦艇で爆発が起きる瞬間が映っている。

ロイター通信によると、攻撃を受けた艦艇の乗組員は推定１８０人超で、スリランカ政府が８７人の遺体を収容した。３２人を救助し、約６０人が行方不明とされる。艦艇はインド主催の演習に参加後、イランに向け航行していたという。

トランプ米大統領は４日、ホワイトハウスで開かれた会合でイランへの攻撃について、「１０点満点の評価で、１５点だ」と述べ、成果を強調した。先制攻撃しなければイランがイスラエルや米国を攻撃していたとの認識を示し、「前進を続ける」と語った。