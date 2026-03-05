スペースワンが「カイロス」3号機を打ち上げ 飛行中断措置を行い衛星軌道投入できず
スペースワン株式会社は日本時間2026年3月5日に「カイロス（KAIROS）」ロケット3号機の打ち上げを実施しました。発射後にミッション達成困難と判断したため飛行中断措置を行ったことを、スペースワンが発表しています。
打ち上げに関する情報は以下の通りです。
打ち上げ情報：カイロス3号機ロケット：カイロス打ち上げ日時：日本時間 2026年3月5日11時10分発射場：スペースポート紀伊（日本）ペイロード：超小型衛星5機
カイロス3号機について
カイロスはスペースワンが開発した全長約18mの4段式ロケット（固体3段＋小型液体ブースター）です。
カイロス3号機は、ペイロードとして以下の5機の衛星を搭載して打ち上げられました（TATARA-1Rは約70kgの超小型衛星、他の4機は3UサイズのCubeSat）。
・テラスペース株式会社の「TATARA-1R」
・株式会社Space Cubicsの「SC-Sat1a」
・広尾学園の「HErO」
・株式会社アークエッジ・スペースの「AETS-1」
・TASA（台湾国家宇宙センター）の「NutSat-3」
関連画像・映像
文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部
関連記事直近のロケット打ち上げ情報スペースワンが「カイロス」3号機の4日の打ち上げを中止 3月5日に再設定スペースワンが「カイロス」ロケット3号機の打ち上げを延期 気象条件により2026年2月は実施せず参考文献・出典スペースワン