お笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太さんの長女で、モデルの梶原叶渚（かじわら かんな）さんが3月2日、自身のインスタグラムを更新。専属モデルを務める雑誌『Seventeen』2026年春号（3月2日発売）にて、自身初となる表紙を務めたことを報告しました。



【写真を見る】【 キンコン梶原の長女・梶原叶渚 】 「初めて表紙を務めさせていただきました！」 『Seventeen』春号で初の表紙に登場を報告





今号の表紙は、梶原さんを含む「ミスセブンティーン」選出モデルら計9名による豪華なグループ表紙。投稿では「本日はSeventeen春号の発売日です」とファンに呼びかけ、「なんと、この号で初めて表紙を務めさせていただきました！」と、大きな節目を迎えた喜びを爆発させています。





梶原さんは「いつも応援してくれているみなさんのおかげです」と、支えてくれるファンへの深い感謝を綴り、「本当にありがとうございます」と丁寧にコメント。最後には「感想待ってます」と呼びかけ、ハッシュタグ「#Seventeen #セブンティーン #梶原叶渚」を添えて締めくくりました。





この投稿に、「すごいっ！！おめでとう」「明日買いに行く予定だよ」「表紙おめでとうー めちゃくちゃ可愛かった」「今日のかんちゃんお姉さんぽい！」などのコメントが寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】